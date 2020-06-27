2020-06-27T16:49:56+03:00
Общество

В Краснодарском крае для посетителей открылись музеи и выставочные залы

Пока работают только государственные учреждения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае с 27 июня открылись государственные музеи и выставочные залы. Посещать их можно только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора и профилактических мер.

Для посетителей открыты Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына, Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Новороссийский исторический музей-заповедник, Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств и исторический мультимедийный парк «Россия – моя история».

У каждого посетителя на входе проверяют температуру и наличие масок, а в залах регулярно проводят дезинфекцию. Записываться на поход в музей нужно заранее по телефону. Длительность сеанса 60 минут.

Всего могут начать принимать посетителей около 60 учреждений по всему краю.

Кроме того, с 19 июня начал работу выставочный комплекс «Атамань», где открыта часть подворий и зверинец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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