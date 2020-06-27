Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик вошли в ТОП-10 направлений для отдыха этим летом

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:31:53+03:00

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Россияне собираются путешествовать этим летом, правда, пока преимущественно внутри страны, выяснили «Сбербанк страхование» и сервис поездок и путешествий Туту.ру, проанализировав продажи авиабилетов с 1 мая по 15 июня 2020 года. Города Краснодарского края вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха.

В связи с эпидемиологической обстановкой жители России практически перестали планировать авиапутешествия заблаговременно. Билеты на июнь составили 75% продаж, на июль — 16%, на август — 9%.

Самыми популярными отечественными направлениями этим летом, как и в прошлом году, стали Симферополь (9,6% проданных авиабилетов), Сочи (3,3%) и Анапа (3,1%). На 4-ю строчку впервые поднялись Минеральные Воды (2,7%), которые год назад занимали лишь 8-е место. В десятку также вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Геленджик.

Россияне проявляют интерес и к зарубежным поездкам в Турцию, Германию и Чехию, однако планируют их на конец лета. Авиабилеты за рубеж все еще составляют менее 5% от общего объема бронирований.

По всем направлениям из топ-10 Туту.ру зафиксировал снижение среднего чека по сравнению с прошлым летом. Средняя цена билета в одну сторону снизилась на 17%: с 8696 до 7232 рублей. Снижение цен на билеты «туда-обратно» составило 25%: с 15 712 до 11 817 рублей. Причиной этого может быть как падение цен, так и изменение маршрутов, числа пассажиров, типов билетов и акций авиакомпаний.

— Россияне все чаще предпочитают страховать себя на время путешествия как за рубежом, так и внутри страны. По данным Сбербанк страхование , в прошлом году около 40% страховых выплат клиентам, которые путешествовали по России, пришлось на компенсацию медицинских расходов. Крупнейшая выплата по этому риску составила 132 тысячи рублей. Причиной более чем трети страховых выплат стали отмены поездок; самая большая выплата составила 252 тысячи рублей. Еще 20% выплат получили клиенты, потерявшие багаж; наибольшая выплата в связи с утерей личных вещей во время путешествия составила почти 40 тысяч рублей, — говорит Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа страхования путешественников компании «Сбербанк страхование» действует как за рубежом, так и в России. Страховой полис предусматривает компенсацию медицинских расходов при различных заболеваниях, в том числе вирусных. Также страхуются риски потери багажа, задержки рейса и отмены поездки. Приобрести полис можно во всех отделениях Сбербанка, а также дистанционно — на сайте «Сбербанк страхования» и в Сбербанк Онлайн.