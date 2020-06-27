2020-06-27T21:46:15+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с итальянским баскетболистом Абрамо Канка

Соглашение рассчитано на четыре года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Абрамо Канка подписал с Локо контракт на четыре годаАбрамо Канка подписал с Локо контракт на четыре года
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«Локомотив-Кубань» подписал контракт с 18-летним итальянским защитником Абрамо Канка. Этот паренек считается одним из самых талантливых игроков на родине, за ним следят скауты НБА.

Абрамо Канка воспитанник академии клуба «Стелла Аззура», за который он выступал с сезона 2016/17. В прошлом сезоне игрок принимал участие в розыгрыше итальянской Серии А2 и набирал там в среднем по 7,8 очка за игру.

– Мы рассчитываем, что Абрамо будет быстро прогрессировать во взрослом баскетболе. Ближайший сезон игрок проведет в аренде в литовском «Невежисе», – рассказал спортивный директор ПБК «Локомотив-Кубань» Виктор Мелешенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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