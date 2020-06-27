В Сочи семиклассник камнем лишил глаза восьмилетнего ребенка

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:41:49+03:00

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Детские игры закончились трагедией в горном сочинском селе Эсто-Садок. В больницу с тяжелой травмой попал восьмилетний мальчик. Врачи диагностировали у ребенка разрыв правого глаза с выпадением. Медики немедленно направили мальчика на лечение в краевую больницу в Краснодар. Шокированный ребенок мог сказать лишь, что ему в глаз попал камень, который кто-то бросил.

В полиции началась проверка. Инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что мальчик находился у родственников в гостях. Тетя мальчика объяснила, что была всего в нескольких метрах от ребенка и услышала, что он закричал, а ее дочь подтвердила, что в пострадавшего бросили камень.

Полицейские смогли установить всех детей, которые играли вместе в момент трагедии.

- Предположительно, камень неудачно бросил ученик седьмого класса, 14-летний юноша. Проверка продолжается, - рассказал КП-Кубань источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU