Температура воды в Черном море 28 июня 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе и Новороссийске
Температура воды в Черном море каждый день колеблется на несколько десятых единиц. Но даже эти маленькие цифры могут сказать, насколько комфортна будет вода для купания. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры моря в разных городах на побережье.
Согласно данным метеорологов на 28 июня, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Сочи. Там вода прогрелась до 25,4 градусов - на градус теплее, чем два дня назад. В Туапсе сегодня 24,8 градусов. В Геленджике прохладно – море 22,9 градусов. А вот холоднее всего в Анапе и Новороссийске – там сейчас в воде 22,8 и 22,7 градусов соответственно.
Также теплая водичка на Азовское море. В Темрюке и Тамани, например, море сегодня 24,7 градусов.
Напомним, что 27 июня в Краснодарском крае начался очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновили работу кафе и рестораны, океанариумы и дельфинарии, объекты турпоказа.
Кроме того, Роспотребнадор отменил требование справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории, теперь достаточно справки об эпидокружении. На пляжах уже появляются отдыхающие, а море отлично прогрелось.
ИСТОЧНИК KP.RU