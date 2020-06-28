Температура воды в Черном море 28 июня 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе и Новороссийске

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:59:22+03:00

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Температура воды в Черном море каждый день колеблется на несколько десятых единиц. Но даже эти маленькие цифры могут сказать, насколько комфортна будет вода для купания. «Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры моря в разных городах на побережье.

Согласно данным метеорологов на 28 июня, теплее всего на Черноморском побережье сейчас в Сочи. Там вода прогрелась до 25,4 градусов - на градус теплее, чем два дня назад. В Туапсе сегодня 24,8 градусов. В Геленджике прохладно – море 22,9 градусов. А вот холоднее всего в Анапе и Новороссийске – там сейчас в воде 22,8 и 22,7 градусов соответственно.

Также теплая водичка на Азовское море. В Темрюке и Тамани, например, море сегодня 24,7 градусов.

Напомним, что 27 июня в Краснодарском крае начался очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновили работу кафе и рестораны, океанариумы и дельфинарии, объекты турпоказа.

Кроме того, Роспотребнадор отменил требование справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории, теперь достаточно справки об эпидокружении. На пляжах уже появляются отдыхающие, а море отлично прогрелось.

ИСТОЧНИК KP.RU