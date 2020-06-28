Новые случаи заболевания коронавирусом в Краснодарском крае: 28 июня подтверждено 59 диагнозов

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:09:20+03:00

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае продолжает оставаться стабильной. За последние сутки стало известно о 59 новых случаях заражения инфекцией. Это пациенты от полутора до 85 лет. Среди них 38 женщин и 21 мужчина.

- В Краснодаре за последние сутки подтверждено 18 случаев Covid-19. Девять заразившихся в Апшеронском районе, шесть – в Кавказском. По пять случаев – в Белореченском районе и в Сочи. По три заболевших в Ейском, Крымском районах и в Горячем Ключе. По два случая выявлено в Выселковском и Гулькевичском районах. В Кореновском районе зафиксирован один случай коронавируса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что среди заболевших семеро детей: пятилетнего зараженного ребенка выявили в Краснодаре, в Кавказском районе – 10-летнего, в Сочи подтвердили диагноз у детей полутора и девяти лет, в Горячем Ключе заразился 15-летний подросток, двое детей трех и пяти лет заболели в Тбилисском районе.

Медики отмечаю, что в настоящее время в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU