В Кропоткине в тракторе с прицепом загорелось сено

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:45:33+03:00

В соцсетях появилось видео, как водитель пытался сбросить груз, виляя по дороге

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ЧП произошло в Кавказском районе. Тракторист перевозил в прицепе сухое сено. По неизвестным причинам стога загорелись. Огонь распространился настолько быстро, что водитель, чтобы спасти технику, решил сбросить груз на дорогу. В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, что тракторист ехал по трассе, виляя со стороны в сторону. Некоторые предположили, что он был пьян.

«Он что, на работе выпивает?», «Парень пытается спасти трактор», «А прицеп нельзя было отцепить?», - рассуждали пользователи в комментариях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787462" frameborder="0"></iframe> Этот трактор в огне. На Кубани на ходу загорелось сено на тракторе.

Также местные жители рассказали, что происходило дальше, когда запись прекратилась. Они отметили, что прицеп с сеном все-таки опрокинулся. Но от горящего сена вспыхнула на поле пшеница, которую также еле удалось потушить. Сейчас аграрии подсчитывают нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU