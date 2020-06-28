В Кропоткине в тракторе с прицепом загорелось сено
ЧП произошло в Кавказском районе. Тракторист перевозил в прицепе сухое сено. По неизвестным причинам стога загорелись. Огонь распространился настолько быстро, что водитель, чтобы спасти технику, решил сбросить груз на дорогу. В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, что тракторист ехал по трассе, виляя со стороны в сторону. Некоторые предположили, что он был пьян.
«Он что, на работе выпивает?», «Парень пытается спасти трактор», «А прицеп нельзя было отцепить?», - рассуждали пользователи в комментариях.
Этот трактор в огне. На Кубани на ходу загорелось сено на тракторе.
Также местные жители рассказали, что происходило дальше, когда запись прекратилась. Они отметили, что прицеп с сеном все-таки опрокинулся. Но от горящего сена вспыхнула на поле пшеница, которую также еле удалось потушить. Сейчас аграрии подсчитывают нанесенный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU