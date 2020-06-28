2020-06-28T16:51:30+03:00
Общество

В Краснодаре прочистили 173 км коллекторов

В кубанской столице спецслужбы отрабатывают заявки жителей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Служба по содержанию ливневой канализации Краснодара прочистила и проверила 173 км ливнёвки. Из канализации вывезли больше 1,4 тысяч кубометров ила и откачали 1,7 тысяч кубометров дождевой воды. Также от ила и грязи отчистили 4,8 тысяч дождевых колодцев.

- Служба по содержанию ливневой канализации Краснодара отработала заявки жителей по 474 адресам. Сети специалисты чистили в течение недели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

За семь ней спецслужбы почистили ливневки на улицах Филатова, Рашпилевская, Корницкого, Северная, Красная, Уральская.

Напомним, что служба по содержанию ливневой канализации была создана в июля 2019 года. В этом году ее расширили – теперь в пользовании находится 12 спецмашин. Отчеты о работе рабочие выкладывают еженедельно на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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