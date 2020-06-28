На Кубани Следком проверяет информацию о гибели ребенка в больнице

28 Июнь 2020 2020-06-28T18:04:07+03:00

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Трагедия произошла 24 июня. Именно в этот день мама и ребенок 2,5 месяцев поступили в Славянскую ЦРБ. У малыша была температура, и он истошно кричал. А вечером скончался в реанимации.

- Мы поступили утром. Обследование ребёнка никто не проводил. Взяли только кровь и мочу. Потом поставили зонт и сказали кормить самой. В 16 часов ребенок перестал дышать, его забрали в реанимацию. А в 18:30 сообщили, что он умер. При поступлении говорили, что у ребенка судороги на жару, а в заключение о смерти написали, что малыш умер от "острого сосудистого заболевания кишечника и тромбоза крови". Как я считаю, ничего не было сделано, - написала пострадавшая.

Сейчас следователи проверяют информацию о гибели ребенка в больнице и выясняют все причины случившегося.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Анна Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU