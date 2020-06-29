В Новороссийске семиклассница забеременела от приемного брата

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:39:03+03:00

Врачи выявили беременность у 13-летней школьницы под Новороссийском. Фото ГУ МВД КК

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Во время планового медицинского осмотра в селе Гайдук под Новороссийском врачи установили у 13-летней ученицы 7 класса местной школы беременность продолжительностью около пяти с половиной месяцев.

Об этом обстоятельстве врачи сообщили полиции.

Как удалось установить правоохранителям, девочка воспитывается в семье, где помимо нее, проживают еще четверо приемных детей.

Во время опроса членов семьи полицейские выяснили, что в половую связь с 13-летней школьницей неоднократно вступал ее 16-летний приемный брат.

- По материалам дела проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU