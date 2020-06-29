В Новороссийске семиклассница забеременела от приемного брата
Во время планового медицинского осмотра в селе Гайдук под Новороссийском врачи установили у 13-летней ученицы 7 класса местной школы беременность продолжительностью около пяти с половиной месяцев.
Об этом обстоятельстве врачи сообщили полиции.
Как удалось установить правоохранителям, девочка воспитывается в семье, где помимо нее, проживают еще четверо приемных детей.
Во время опроса членов семьи полицейские выяснили, что в половую связь с 13-летней школьницей неоднократно вступал ее 16-летний приемный брат.
- По материалам дела проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU