Житель Успенского района накопил огромный штраф за нарушение ПДД и лишился «Мерседеса»
Житель Успенского района буквально повадился регулярно нарушать ПДД, но вот штрафы платить считал явно ниже своего достоинства.
Дошло до того, что мужчина, в конце концов, накопил 128 неоплаченных штрафов на общую сумму в 270 тысяч рублей.
Метод проведения вразумительных бесед с гражданином не заставил последнего на проявление сознательности.
Это и побудило судебных приставов — исполнителей пойти на более радикальные меры.
— Приставы, установив, что у гражданина имеется в собственности авто и вычислив его местонахождение, явились к злостному нарушителю с понятыми и провели арест элитного автомобиля, - сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Теперь, чтобы вернуть обратно свой любимый «Мерседес», мужчине придется сразу выплатить всю задолженность по штрафам. Рассрочки в этом деле законом не предусмотрены.
ИСТОЧНИК KP.RU