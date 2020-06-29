Житель Успенского района накопил огромный штраф за нарушение ПДД и лишился «Мерседеса»

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:45:11+03:00

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Житель Успенского района буквально повадился регулярно нарушать ПДД, но вот штрафы платить считал явно ниже своего достоинства.

Дошло до того, что мужчина, в конце концов, накопил 128 неоплаченных штрафов на общую сумму в 270 тысяч рублей.

Метод проведения вразумительных бесед с гражданином не заставил последнего на проявление сознательности.

Это и побудило судебных приставов — исполнителей пойти на более радикальные меры.

— Приставы, установив, что у гражданина имеется в собственности авто и вычислив его местонахождение, явились к злостному нарушителю с понятыми и провели арест элитного автомобиля, - сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Теперь, чтобы вернуть обратно свой любимый «Мерседес», мужчине придется сразу выплатить всю задолженность по штрафам. Рассрочки в этом деле законом не предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU