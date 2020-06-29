В Каневском районе прокуратура заставила власти предоставить жилье детям-сиротам
В ходе проверки прокуратурой Каневского района выявлено грубое нарушение прав четверых детей-сирот, которым по закону по достижении совершеннолетия должно было быть предоставлено жилье.
В результате сироты вынуждены были ютиться у друзей и знакомых, или снимать квартиры в аренду.
При этом деньги на строительство жилья выделены были, однако местными властями не освоены.
- Прокурор объявил руководству администрации района предостережение о недопустимости нарушения закона, необходимости принятия полного комплекса мер по надлежащему и своевременному освоению бюджетных субвенций, - сообщает прокуратура региона.
В результате принятых мер четверым сиротам предоставлены квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU