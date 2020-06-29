В Каневском районе прокуратура заставила власти предоставить жилье детям-сиротам

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:44:12+03:00

Деньги на квартиры для сирот местными властями не осваивались

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В ходе проверки прокуратурой Каневского района выявлено грубое нарушение прав четверых детей-сирот, которым по закону по достижении совершеннолетия должно было быть предоставлено жилье.

В результате сироты вынуждены были ютиться у друзей и знакомых, или снимать квартиры в аренду.

При этом деньги на строительство жилья выделены были, однако местными властями не освоены.

- Прокурор объявил руководству администрации района предостережение о недопустимости нарушения закона, необходимости принятия полного комплекса мер по надлежащему и своевременному освоению бюджетных субвенций, - сообщает прокуратура региона.

В результате принятых мер четверым сиротам предоставлены квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU