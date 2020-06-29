В Адыгее женщина-почтальон присвоила чужих пенсий и пособий на более чем 600 тысяч
В Майкопе завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины-почтальона. Она обвиняется в присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).
На почте она проработала в течение 16 лет. И, по всей видимости, решила наконец резко улучшить сое материальное положение весьма неблаговидным способом.
Как установлено следователями, в период с 15 по 17 января 2020 года женщина получила в подотчет в кассе отделения почтовой связи деньги для выплаты пенсий и пособий 80 жителям станицы Ханской.
- Обвиняемая вверенные ей денежные средства не выдала. С целью личного обогащения она присвоила свыше 660 тысяч рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению. В результате государственному унитарному предприятию «Почта России» был причинен материальный ущерб в крупном размере,- сообщает СУ СК по Республике Адыгея.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU