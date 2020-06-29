29 Июнь 2020 2020-06-29T10:04:44+03:00

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в крае. Фото ГУ МЧС по краю

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По данным ГУ МЧС по краю, в период с 28 июня по 30 июня 2020 года в южных районах региона и в Краснодаре ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Это вызвано сухой и жаркой погодой, установивишейся в крае-например, 29 июня в дневные часы температура воздуха поднимется до 34 градусов.

- Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах,- сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с этим экстренные службы напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU