Акция «Проезд дешевле с картой Visa» стартует в Краснодарском крае

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:56:03+03:00

С 1 июля по 30 сентября 2020 года пассажиры городского общественного транспорта при оплате проезда бесконтактной картой Visa любого банка получат скидку в размере 4 рублей

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Акция «Проезд дешевле с картой Visa» проходит в рамках автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте в городах Краснодарского края. Это совместный проект Сбербанка, платежной системы Visa, администрации Краснодарского края и оператора системы «ЧАС ПИК».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- Сбербанк работает над развитием системы безналичной оплаты в общественном транспорте Краснодарского края уже три года, за это время возможность бесконтактной оплаты реализована в 14 районах, включая города Краснодар и Сочи. Уверена, что акция «Проезд дешевле с картой Visa» станет для пассажиров дополнительным стимулом выбрать именно безналичный способ оплаты проезда.

Алексей Денисов, старший директор департамента инновационных технологий Visa в России:

«Платежная система Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция дополнительно привлечет пассажиров городского общественного транспорта Краснодарского края к использованию современных и безопасных платежных технологий для оплаты проезда».

Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Оплата банковской картой существенно сокращает время обслуживания пассажира и позволяет жителям Краснодара, Анапы, Армавира, Гулькевичи, Ейска, Лабинска, Приморско-Ахтарска, Туапсе, станиц Динской, Тбилисской и села Белая Глина сэкономить на оплате проезда.

Список маршрутов, участвующих в акции:

Краснодар: 62, 32, 60, 61, 77, 1223, 205, 37, 30, 25, 2Е, 9, 52, 55, 96, 2, 4, 10, 43, 46, все маршруты трамвайно-троллейбусного управления.

Армавир: 1, 3, 4, 27.

Гулькевичи: 22, 33, 33А, 44, 77, 88.

ст. Динская: 107, 108, 122, 127, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.

Ейск: 1.

Лабинск: 7, 8, 3, 11.

Приморско-Ахтарск: 3, 101, 4, 5, 6.

ст. Тбилисская: 101, 102, 104, 104А, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 1, 2, 3, 4, 5.

Туапсе: 35 Г, 26 Г, 143 П, 167 П.

Анапа: 101, 109, 125, 126, 24, 116, 118, 121, 135.

с. Белая Глина: 101, 102, 103, 500.