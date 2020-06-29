В Сочи у приезжей из Северодвинска украли волосы

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:49:06+03:00

А еще из ее квартиры вынесли кофемашину, бокалы и тарелки

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В отдел полиции Хостинского района Сочи обратилась 22-летняя приезжая из Северодвинска.

Девушка рассказала, что ее квартиру на улице Водораздельной обворовали, проникнув внутрь через незакрытую дверь балкона.

Прибывшие на место оперативники сразу поняли, что вор не отличался особой разборчивостью — злоумышленник явно хватал все, что попалось на глаза. Список похищенного занял добрую страницу рукописного текста.

В нем значатся столь несочетаемые между собою вещи, как, например, женский парик с темными волосами длиной 60 см, кофемашина, мужская обувь, аптечка и тарелки с бокалами.

Нанесенный ущерб оценен хозяйкой более чем в 77 тысяч рублей.

Отец пострадавшей девушки сообщил полицейским о своих серьезных подозрениях в отношении их 35-летней соседки. По его словам, женщина ведет антиобщественный образ жизни, и вполне способна на кражу. Проверяя эту версию, оперативники добились результатов.

- Отпечатки пальцев соседки совпали с обнаруженными на месте преступления, кроме того в ее квартире найдены похищенные вещи. Проверка по делу продолжается,-сообщил «Комсомолке» источник в полиции региона.

ИСТОЧНИК KP.RU