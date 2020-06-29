Житель Абхазии задержан на границе с Россией при переходе реки вброд

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:29:53+03:00

Гражданину грозит до 2 лет за переход границы вброд. Фото пресс-службы мэрии Сочи

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Во второй половине июня 2020 года гражданин Республики Абхазии, не имевший при себе действительных документов на право въезда в Россию, решил, что это обстоятельство не должно помешать ему пересечь госграницу.

Поэтому мужчина, удалившись от пункта перехода, попытался перейти вброд пограничную реку Псоу неподалеку от села Веселое Адлерского района Сочи.

Однако его поход не привел к ожидаемому успеху. Пограничники заметили и задержали нарушителя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Санкции данной статьи грозят правонарушителю лишением свободы на срок до 2 лет,- сообщает погрануправление УФСБ по краю.

Расследование преступления продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU