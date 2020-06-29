29 Июнь 2020 2020-06-29T11:54:55+03:00

В Сочи в аварии с такси пострадали пять человек. Фото: @chp_sochi

От удара одну из иномарок отбросило на забор

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В Сочи столкнулись две иномарки, в аварии пострадали пять человек. ДТП произошло в Адлерском районе Сочи, на перекрестке улицы Воскресенской с Олимпийским проспектом 28 июня в 18:17.

- По предварительным данным Audi, под управлением 30-летней женщины-водителя выехала на запрещающий сигнал светофора и не уступила дорогу такси Skoda, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Он уточнил, что от после столкновения Audi отбросило на металлическое ограждение. В результате аварии пять человек обратились за медицинской помощью: два водителя иномарок и три пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU