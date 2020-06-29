2020-06-29T12:23:05+03:00
Происшествия

На Кубани в пьяном угаре мужчина убил собутыльника за то, что тот обозвал его геем

Пострадавший скончался на месте от удара ножом
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Убийца орудовал ножом. Фото Эдуарда Плотникова.Убийца орудовал ножом. Фото Эдуарда Плотникова.
Изменить размер текста:

Вечер 28 июня в Новороссийске закончился происшествием. Четверо взрослых мужчин решили снять квартиру, чтобы устроить попойку. Литр за литром, в пьяном угаре, началась ссора. 37-летний Александр (имя изменено – авт.) не нашел ничего лучше, как обозвать собутыльника гомосексуалистом. 42-летний Борис (имя изменено – авт.) взбесился и стал доказывать, что это не так. А когда понял, что дружка не переубедить, пустился в драку. Он не понимал, с чего тот сделал такие выводы.

- Злоумышленник орудовал складным ножом. Он причинил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, своему оппоненту, отчего тот скончался на месте, - пояснил «КП»-Кубань» старший следователь-криминалист следственного управления по краю Эдуард Плотников.

Еще одному, 46-летнему мужчине, который, по всей видимости, пытался защитить пострадавшего, разъяренный оскорблением Борис также причинил повреждения. С места происшествия его доставили в реанимацию. Сейчас за его жизнь сражаются медики.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, ведется следствие, - заключил Эдуард Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%
В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости
На Кубани в пьяном угаре мужчина убил собутыльника за то, что тот обозвал его геем
В Сочи в аварии с такси пострадали пять человек
«Во время расследования допущены ошибки»: Обвиняемые в гибели девочки, на которую упало дерево, не согласны со следствием
В Краснодарском крае выявлено 62 новых случая заболевания COVID 19
Житель Абхазии задержан на границе с Россией при переходе реки вброд
В Сочи у приезжей из Северодвинска украли волосы
Акция «Проезд дешевле с картой Visa» стартует в Краснодарском крае
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в крае
В Адыгее женщина-почтальон присвоила чужих пенсий и пособий на более чем 600 тысяч
В Каневском районе прокуратура заставила власти предоставить жилье детям-сиротам
Житель Успенского района накопил огромный штраф за нарушение ПДД и лишился «Мерседеса»
В Горячем Ключе открыли курортный парк для местных жителей
В Новороссийске семиклассница забеременела от приемного брата
Температура воды в Черном море 29 июня: в Сочи вода на 5 градусов теплее, чем в Новороссийске
Кубанские аграрии экспортировали злаки на сумму более 634 млн долларов
На Кубани Следком проверяет информацию о гибели ребенка в больнице
В Краснодаре прочистили 173 км коллекторов
В Кропоткине от горящего в трактора огнем охватило 1500 квадратных метров поля
В Краснодаре пройдет бесплатный семинар для самозанятых