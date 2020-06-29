На Кубани в пьяном угаре мужчина убил собутыльника за то, что тот обозвал его геем

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:23:05+03:00

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Вечер 28 июня в Новороссийске закончился происшествием. Четверо взрослых мужчин решили снять квартиру, чтобы устроить попойку. Литр за литром, в пьяном угаре, началась ссора. 37-летний Александр (имя изменено – авт.) не нашел ничего лучше, как обозвать собутыльника гомосексуалистом. 42-летний Борис (имя изменено – авт.) взбесился и стал доказывать, что это не так. А когда понял, что дружка не переубедить, пустился в драку. Он не понимал, с чего тот сделал такие выводы.

- Злоумышленник орудовал складным ножом. Он причинил телесные повреждения, не совместимые с жизнью, своему оппоненту, отчего тот скончался на месте, - пояснил «КП»-Кубань» старший следователь-криминалист следственного управления по краю Эдуард Плотников.

Еще одному, 46-летнему мужчине, который, по всей видимости, пытался защитить пострадавшего, разъяренный оскорблением Борис также причинил повреждения. С места происшествия его доставили в реанимацию. Сейчас за его жизнь сражаются медики.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, ведется следствие, - заключил Эдуард Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU