Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:38:39+03:00

В крае получили субсидии около 170 тысяч человек. Фото ФНС России

Срок подачи заявок на получение выплаты продлен до 1 июля

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Выплаты предназначены для сохранения занятости и оплаты труда работников за апрель и май.

По данным Минэкономики региона, за апрель 2020 года субсидии в 12 130 рублей выплачены более чем 170 тысячам сотрудников организаций региона. Эти выплаты будут произведены и за май.

Такая мера поддержки положена сотрудникам компаний, пострадавших от коронавируса отраслей.

Предприятия региона получили более 4,2 миллиарда рублей на эти цели.

- Для получения субсидии за апрель, так же, как и за май, заявление в налоговую можно направить до 1 июля, - рассказал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Заявление на предоставление такой субсидии представителям компаний нужно подать в налоговый орган лично или онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU