Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости
Выплаты предназначены для сохранения занятости и оплаты труда работников за апрель и май.
По данным Минэкономики региона, за апрель 2020 года субсидии в 12 130 рублей выплачены более чем 170 тысячам сотрудников организаций региона. Эти выплаты будут произведены и за май.
Такая мера поддержки положена сотрудникам компаний, пострадавших от коронавируса отраслей.
Предприятия региона получили более 4,2 миллиарда рублей на эти цели.
- Для получения субсидии за апрель, так же, как и за май, заявление в налоговую можно направить до 1 июля, - рассказал министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.
Заявление на предоставление такой субсидии представителям компаний нужно подать в налоговый орган лично или онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU