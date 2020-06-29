Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Сотрудники прокуратуры Центрального округа Краснодара нашли в Интернете сразу четыре сайта, где жителям региона предлагалось купить готовые к предъявлению медицинские справки без прохождения какого-либо медосмотра.
На ресурсах публиковались также прайс-листы с расценками на медицинские документы различных видов. Вот только ничего не сообщалось об организациях, кто такие «справки» выдает.
- По результатам проверки и.о. прокурора округа обратился в Первомайский районный суд с исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на Интернет-сайте, запрещённой к распространению на всей территории Российской Федерации,-сообщает прокуратура округа.
Суд требования прокурора полностью удовлетворил.
Сейчас «сайты со справками» включены в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию.
Доступ к интернет-страницам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU