Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:57:14+03:00

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Сотрудники прокуратуры Центрального округа Краснодара нашли в Интернете сразу четыре сайта, где жителям региона предлагалось купить готовые к предъявлению медицинские справки без прохождения какого-либо медосмотра.

На ресурсах публиковались также прайс-листы с расценками на медицинские документы различных видов. Вот только ничего не сообщалось об организациях, кто такие «справки» выдает.

- По результатам проверки и.о. прокурора округа обратился в Первомайский районный суд с исковыми заявлениями о признании информации, размещённой на Интернет-сайте, запрещённой к распространению на всей территории Российской Федерации,-сообщает прокуратура округа.

Суд требования прокурора полностью удовлетворил.

Сейчас «сайты со справками» включены в Единый реестр доменных имен, содержащих запрещенную информацию.

Доступ к интернет-страницам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU