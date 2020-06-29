В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Спасатели транспортировали мальчика по лесной тропе к автомобилю «скорой помощи»
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона». Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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В Сочи спасатели помогли 14-летнему жителю Южно-Сахалинска. Подросток получил травму в ущелье Ахцу, в районе водопада «Пасть дракона».
- Мальчик поскользнулся на мокрых камнях, упал и повредил руку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Медики спасотряда наложили на травмированную ключицу фиксирующую повязку и на носилках транспортировали подростка по лесной тропе к автомобилю неотложки.
Как сообщалось ранее, с начала туристического сезона водопада «Пасть дракона» получили травмы уже несколько человек.
ИСТОЧНИК KP.RU