29 Июнь 2020 2020-06-29T13:02:46+03:00

В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона». Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасатели транспортировали мальчика по лесной тропе к автомобилю «скорой помощи»

Изменить размер текста: A A

В Сочи спасатели помогли 14-летнему жителю Южно-Сахалинска. Подросток получил травму в ущелье Ахцу, в районе водопада «Пасть дракона».

- Мальчик поскользнулся на мокрых камнях, упал и повредил руку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медики спасотряда наложили на травмированную ключицу фиксирующую повязку и на носилках транспортировали подростка по лесной тропе к автомобилю неотложки.

Как сообщалось ранее, с начала туристического сезона водопада «Пасть дракона» получили травмы уже несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU