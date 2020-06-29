В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Хорошие новости ждут молодежь и детей Апшеронского района края.
На работы в парке, сквере и дворовой территории направлено 32,5 млн рублей в рамках нацпроекта.
Ведется благоустройство парка «Юность» площадью более 69 000 квадратных метров. На озеленение территории, ремонт эстрады и танцплощадки выделено более 7 миллионов рублей.
В Апшеронске также приводят в порядок дворовую территорию по программе формирования современной городской среды.
- Ее площадь – порядка 12 тысяч кв. метров. Здесь предстоит уложить тротуарную плитку, установить малые архитектурные формы, скамейки, урны, светильники, провести озеленение. На все работы потратят более 14,5 млн рублей, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
Работы ведутся и в станице Кубанской. Здесь за 11 миллионов рублей обустраивают новый сквер.
ИСТОЧНИК KP.RU