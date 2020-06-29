2020-06-29T13:27:20+03:00
Экономика

Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%

Потери составили 793 млн рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Александр РАЙКО/krd.ruФото: Александр РАЙКО/krd.ru
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Пандемия коронавируса существенно сказалась на бюджете Краснодара. По данным, озвученным в администрации краевого центра, доходы сократились на 11%.

- С начала текущего года в местный бюджет поступило собственных доходов в сумме 6 млрд 688 млн рублей — это 38% от годового бюджетного назначения. Темп роста собственных доходов к прошлому году составляет 89%, выпадающие поступления — 793 млн рублей, - рассказал директор городского Александр Чулков департамента финансов

Большая часть средств в городскую казну была не дополучена в апреле и мае, когда часть предприятий из-за карантина вынужденно приостановила свою деятельность. При этом специалисты отмечают, что в июне ситуация стала выправляться.

- По состоянию на 27 число в местный бюджет поступило собственных доходов 857 млн рублей или 96% от плана на июнь. Даже в этих сложных условиях процент роста к июню прошлого года составляет 106,8%, дополнительно поступило 54 млн рублей. До выполнения плана остается 35 млн рублей и два рабочих дня, поэтому прогноз вполне оптимистичный на июнь, - отметил Чулков.

Городские власти избежали задержек с выплатами бюджетникам, расчеты с подрядчиками и поставщиками услуг произведены вовремя. Однако до конца года планы будут пересмотрены, и часть проектов может быть отложена на следующий год.

- Необходимо проводить масштабную внутреннюю мобилизацию по расходу денежных средств. Посмотреть на те виды работ, на те задачи, которые мы можем перенести на следующий год, оптимизировать свою расходную часть, чтобы максимально сбалансировать городской бюджет и не допустить кредиторской задолженности, - заключил глава Краснодара Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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