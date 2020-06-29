В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:31:29+03:00

Объект был возведён со значительными отклонениями от разрешения на строительство

Изменить размер текста: A A

В Адлерском районе Сочи завершается снос многоэтажного дома на улице Фиалок, который суд признал незаконным. Объект был возведён со значительными отклонениями от разрешения на строительство.

- Застройщик пытался оспорить это решение в различных инстанциях: и в касации, и в апелляции. Но администрация настояла на сносе и суд поддержал это, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Он обратил внимание, что застройщик взялся сам за снос незаконного дома, таким образом, избавив себя от лишних расходов.

Кроме того, в Сочи продолжается снос еще четырёх самостроев. Демонтаж еще двух «самоволок» намечено начать в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU