В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
В Адлерском районе Сочи завершается снос многоэтажного дома на улице Фиалок, который суд признал незаконным. Объект был возведён со значительными отклонениями от разрешения на строительство.
- Застройщик пытался оспорить это решение в различных инстанциях: и в касации, и в апелляции. Но администрация настояла на сносе и суд поддержал это, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.
Он обратил внимание, что застройщик взялся сам за снос незаконного дома, таким образом, избавив себя от лишних расходов.
Кроме того, в Сочи продолжается снос еще четырёх самостроев. Демонтаж еще двух «самоволок» намечено начать в ближайшие дни.
ИСТОЧНИК KP.RU