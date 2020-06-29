В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:03:57+03:00

Школу на улице Марины Цветаевой сдадут в 2020 году. Фото мэрии Краснодара

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Строительство трехэтажной современной школы на 1100 мест в каждую смену на улице Марины Цветаевой в краевом центре намечено завершить в текущем году. Выполнено 65% работ в рамках регионального проекта «Жилье».

Чтобы уложиться в срок, подрядчику придется увеличить темпы строительства.

Район Западного Обхода активно развивается, и здесь необходимы новые образовательные учреждения. На объект сейчас пришел новый подрядчик, которому предстоит выполнить работы своевременно

- Видно, что за короткое время здесь уже проделан большой фронт работ. Как и обещали, школу сдадим в этом году, ее ждут жители этого района и прилегающих жилых массивов, в том числе, пригородных, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Школа состоит из двух блоков — для начальных классов на 400 мест, и для учеников старших классов — на 700 мест. Всего за последние три года в Краснодаре построено 7 общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU