В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
Строительство трехэтажной современной школы на 1100 мест в каждую смену на улице Марины Цветаевой в краевом центре намечено завершить в текущем году. Выполнено 65% работ в рамках регионального проекта «Жилье».
Чтобы уложиться в срок, подрядчику придется увеличить темпы строительства.
Район Западного Обхода активно развивается, и здесь необходимы новые образовательные учреждения. На объект сейчас пришел новый подрядчик, которому предстоит выполнить работы своевременно
- Видно, что за короткое время здесь уже проделан большой фронт работ. Как и обещали, школу сдадим в этом году, ее ждут жители этого района и прилегающих жилых массивов, в том числе, пригородных, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Школа состоит из двух блоков — для начальных классов на 400 мест, и для учеников старших классов — на 700 мест. Всего за последние три года в Краснодаре построено 7 общеобразовательных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU