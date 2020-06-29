На Кубани почти половина избирателей проголосовала по поправкам в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:53:34+03:00

Выдано уже более 2 миллионов бюллетеней

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По данным краевого избиркома, за 4 дня голосования по поправкам в Конституцию РФ (с 25 по 28 июня) получили бюллетени для голосования 2 070 840 человек.

Это составляет почти половину, а именно 49,11 % от общего количества граждан, включенных в списки участников голосования на территории Краснодарского края.

- За процессом проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России в течение 28 июня 2020 года наблюдало 8 127 человек, которые являются общественными наблюдателями. На участках присутствовало 26 представителей средств массовой информации,- сообщают в избирательной комиссии.

Голосовать по вопросу одобрения поправок можно как заранее-до 30 июня, так и в сам день голосования 1 июля. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Сочи изъявили желание проголосовать около 10 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU