2020-06-29T14:27:05+03:00
Экономика

ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»

ВТБ и Группа компаний «Россети» подписали соглашение о выпуске брендированных карт национальной платежной системы «МИР» для проведения выплат сотрудникам организации от Фонда социального страхования РФ
Иван Егоров
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Новые карты будут бесплатно предоставлены всем сотрудникам группы «Россети», что позволит обеспечить персонал необходимыми банковскими продуктами в рамках реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» Фонда социального страхования.

В 2020 году будет увеличено число регионов, участвующих в проекте по прямым социальным выплатам за счет бюджетов РФ. В их числе оплата больничных листов, пособия по беременности и родам, единовременные социальные выплаты в связи с различными жизненными ситуациями.

Карты ВТБ будут выпускаться в индивидуальном дизайне с изображением логотипа «Россети» и высоковольтной опоры. Сотрудникам в рамках зарплатного проекта будут предложены специальные продукты и сервисы, а также широкий выбор бонусных программ.

- Кобеджинговая карта «Мультикарта-Мир-Maestro» ВТБ позволит сотрудникам компании одновременно пользоваться привилегиями программы лояльности ВТБ и сразу двух платежных систем. Бесплатное снятие наличных в банкоматах и бесконтактная технология оплаты позволят владельцам карт комфортно совершать привычные транзакции не только в России, но и за рубежом. Кроме того, получая новую карту, сотрудники становятся клиентами ВТБ. Поэтому у них появляется возможность пользоваться цифровым сервисом ВТБ-Онлайн, широкой линейкой кредитных продуктов с одними из самых низких ставок на рынке, а также дополнительными цифровыми сервисами ВТБ. Уверен, наше соглашение с партнером станет новым этапом успешного сотрудничества банка с компанией, – отметил Святослав Островский, член правления банка ВТБ.

- В группе «Россети» работают около 220 000 человек. Персонал будет своевременно обеспечен банковскими картами для быстрого и комфортного получения выплат Фонда социального страхования, – отметила первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская.

- Возможность выпуска карты национальной платежной системы «МИР» с прозрачной бонусной программой обеспечит каждому работнику группы дополнительный комфорт при использовании карт, – прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россетей» Павел Гребцов.

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