Бухгалтер в Успенском районе долгими годами присваивала деньги из кассы предприятия

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:25:43+03:00

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ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».,

Дело было ранее возбуждено в отношении 44-летней жительницы Успенского района.

Женщина в течение многих лет работала главбухом коммерческой организации.

При этом, свои профессиональные навыки и умения она применяла своеобразным способом. Так, следствие установило, что обвиняемая, при помощи подписанных ею же подложных документов, ежемесячно получала в кассе компании дополнительные деньги. Эта сумма даже превышала сумму ее «белой» зарплаты.

Дело было поставлено на поток, и за 8 лет злоумышленница незаконно получила более 4 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Бывшая бухгалтерша находилась под домашним арестом. Арест наложен также на ее имущество.

- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции части 4 статьи 159 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет,- сообщает ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU