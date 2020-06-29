2020-06-29T15:25:49+03:00
Общество

Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования

«Россети Кубань» обеспечивает надежное электроснабжение избирательных участков
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО "Кубаньэнерго".Фото: ПАО "Кубаньэнерго".
Изменить размер текста:

Все филиалы «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на территонрии Краснодарского края и Республики Адыгея.работают в режиме повышенной готовности. Энергетики усилили контроль за работой распределительного электросетевого комплекса в зоне эксплуатационной ответственности компании.

В ведении «Россети Кубань» находятся 3167 избирательных участков, причем из них 1923 напрямую подключены к электросетям компании. На особом контроле энергетиков также находится и электроснабжение в центрах обработки данных и объектах связи.

В случае нештатной ситуации 392 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1797 человек готовы оперативно устранить все неисправности и восстановить бесперебюойное энергоснабжение.

В арсенале энергетиков также 413 резервных источников электроснабжения, которые в случае аварийной обеспечат бесперебойное энергопитание на избирательных участках.

На период голосования составлен график дежурства энергетиков, проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния всех объектов.

Энергетики напоминают: в период с 30 июня по 2 июля текущего года запрещены все плановые работы и переключения в электроустановках (за исключением экстренных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций).

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале Светлаятрана.рф.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно очно на избирательном участке, а также в дистанционном формате. Основной датой Общероссийского голосования считается 1 июля. Этот день объявлен выходным на всей территории страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае 1 июля откроется 19 детских лагерей
Парламентарии оценили темпы реализации в крае нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
В Краснодаре простятся с выдающимся артистом Эдуардом Казаряном
Сочинский студент, год назад снявший пародию на Владимира Зеленского, собрался в депутаты
В Крыму спущена на воду древнегреческая галера
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре осудили застройщиков за обман дольщиков на 177 миллионов рублей
Футболист ФК «Краснодар» поможет ребенку услышать музыку
На востоке края отремонтировали 750 км ЛЭП
В Краснодаре сдают в эксплуатацию крупный бывший долгострой
На Кубани уничтожили авиабомбу времен войны
Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования
Бухгалтер в Успенском районе долгими годами присваивала деньги из кассы предприятия
ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»
«Ласточки» Краснодар - Сочи возобновят поездки с 3 июля
На Кубани почти половина избирателей проголосовала по поправкам в Конституцию
Как с 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ в Краснодаре
В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%
В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости