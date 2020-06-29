Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:25:49+03:00

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Все филиалы «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») на территонрии Краснодарского края и Республики Адыгея.работают в режиме повышенной готовности. Энергетики усилили контроль за работой распределительного электросетевого комплекса в зоне эксплуатационной ответственности компании.

В ведении «Россети Кубань» находятся 3167 избирательных участков, причем из них 1923 напрямую подключены к электросетям компании. На особом контроле энергетиков также находится и электроснабжение в центрах обработки данных и объектах связи.

В случае нештатной ситуации 392 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1797 человек готовы оперативно устранить все неисправности и восстановить бесперебюойное энергоснабжение.

В арсенале энергетиков также 413 резервных источников электроснабжения, которые в случае аварийной обеспечат бесперебойное энергопитание на избирательных участках.

На период голосования составлен график дежурства энергетиков, проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния всех объектов.

Энергетики напоминают: в период с 30 июня по 2 июля текущего года запрещены все плановые работы и переключения в электроустановках (за исключением экстренных мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций).

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале Светлаятрана.рф.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно очно на избирательном участке, а также в дистанционном формате. Основной датой Общероссийского голосования считается 1 июля. Этот день объявлен выходным на всей территории страны.