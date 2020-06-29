2020-06-29T15:45:28+03:00
Общество

В Краснодаре сдают в эксплуатацию крупный бывший долгострой

В свои квартиры смогут въехать более 2 тысяч жильцов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Крупный долгострой в Краснодаре готовится к сдаче. Фото администрация краяКрупный долгострой в Краснодаре готовится к сдаче. Фото администрация края
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Еще одним крупным долгостроем в Краснодаре стало меньше. ЖК «Территория счастья», похоже, наконец-то сможет оправдать свое название для более чем 2 тысяч жильцов, которые ожидали достройки домов на улице Жигуленко на 875 квартир еще с 2015 года.

Застройщик свои обязательства не выполнил. В 2018 году ситуацию на этом ЖК взял под личный контроль губернатор Кубани. Было принято решение о финансировании достройки двух шестнадцатиэтажек.

– В прошлом году ЖК «Территория счастья» попал в число проектов, на которые по решению губернатора было выделено финансирование из краевого бюджета – 425,2 млн рублей, – написал в соцсетях. вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Достраивало объект ООО «СтройГарант». 29 июня департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края выдал заключения о соответствии на оба дома ЖК «Территория счастья».

В ближайшие дни администрация города должна выдать акт ввода этих домов в эксплуатацию. После чего владельцы смогут заселиться в свои законные квартиры.

- Отдельные слова благодарности – всем, кто дал возможность довести стройку ЖК «Территория счастья» до логического завершения. Это и правоохранительные органы, и администрация города, – отмечает замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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