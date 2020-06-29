2020-06-29T15:49:06+03:00
Общество

На востоке края отремонтировали 750 км ЛЭП

Работы проводят энергетики компании «Россети Кубань»
Иван Егоров
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Фото: ПАО "Кубаньэнерго".Фото: ПАО "Кубаньэнерго".
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Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают масштабный ремонт распределительных сетей. На сегодняшний день в восточных районах Краснодарского края приведены в порядок около750 км воздушных линий электропередачи и 57 трансформаторных подстанций. Всего на ремонт распределительных сетей Армавирский филиал «Россети Кубань» направит в 2020 году свыше 75 млн рублей.

По мнению энергетиков, от своевременного обслуживания и ремонта энергообъектов зависит бесперебойное энергоснабжение жителей территории. Кроме того, ремонт ЛЭП позволяет увеличить и пропускную способность сетей.

С начала года специалисты компании уже зхаменили более40 км провода, 189 опор, 885 изоляторов. Кроме того, чтобы избежать механических повреждений и обрывов воздушных линий, энергетики растчистили 42 га охранных зон ЛЭП ено от деревьев и кустарников. В ходе ремонтных работ пришлось заменить свыше 26 км провода СИП для замены вводов в жилые дома.

В первую очередь замену старого провода на современный и более безопасный произвели в детских учреждениях.

- Мы поставили перед собой задачу – прежде всего, обезопасить участки, где расположены детские объекты. И в целом улучшить качество напряжения, —Новый провод устойчив к воздействию гололедообразования, налипанию снега и надежен при сильном ветре. Это поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных различными погодными явлениями. объяснил начальник Кавказского РЭС Алексей Нежельский.

Своевременные и качественные работы позволят продлить эксплуатационный ресурс электрооборудования и минимизировать сбои в электроснабжении потребителей.

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