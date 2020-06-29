Футболист ФК «Краснодар» поможет ребенку услышать музыку

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:53:26+03:00

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В Краснодаре прошел двухдневный благотворительный онлайн-марафон ONE LINE FEST.

Массовые мероприятия запрещены из-за пандемии, поэтому музыкантам со всего Южного Федерального округа пришлось выступать в дистанционном формате. На протяжении 12 часов в прямом эфире выступили 24 топовые группы региона - «Дикие», «Беспризорники», «Гламурный колхоз» и другие.

На площадке фестиваля ONE LINE FEST артисты и представители event-индустрии Краснодара решили привлечь внимание общественности к проблемам детей с нарушениями слуха, для которых музыка стала не просто увлечением, а смыслом жизни. В этот раз артисты собирали средства для маленьких музыкантов Алисы Падалки и Марка Мухина, оказавшихся в положении потерявшего слух Бетховена. Без помощи взрослых ребята не смогут справиться с недугом и вернуться в яркий мир гармонии звуков.

Трансляцию онлайн-концерта посмотрели больше 5 тысяч зрителей из нескольких стран: России, Италии, Португалии. Завершил концерт специальный гость проекта – PLC. Сбор средств для талантливых ребят продолжится до конца июня – каждый может отправить посильную сумму в адрес фонда. Но с помощью онлайн-марафона чудо уже произошло. На призыв фестиваля откликнулся футболист ФК «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский и оказал адресную помощь семье Марка. В ближайшее время юный музыкант сможет получить необходимое оборудование и услышать музыку!

- Мы не ожидали, что наша идея найдет такой огромный отклик и перерастет в масштабный проект. Большое количество партнеров, огромное количество неравнодушных сердец. Люди готовы делать добро, и их доверие в наш адрес очень воодушевляет и держит в тонусе. Фестиваль ONE LINE FEST значительно отличается от всего того, что зрители могли видеть в онлайн-проектах ЮФО. Мы максимально постарались сделать красивый и профессиональный эфир, чтобы его было приятно и интересно смотреть. Это только начало, мы хотим продолжать этот фестиваль, - поделились впечатлениями организаторы ONE LINE FEST Марина Зосим, Руфат Ибрагимов.

Генеральные партнеры мероприятия: строительная компания «АСК», благотворительный фонд помощи детям «Край Добра», Радиостанция DFm, медиахолдинг «Комсомольская правда», сеть музыкальных магазинов BEATSOUND.RU, рекламно-коммуникационная группа MEDIATRON.

Получить подробную информацию о проекте, посмотреть запись трансляции онлайн-концерта и помочь детям с нарушением слуха можно на сайте фестиваля onelinefest.ru.