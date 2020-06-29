В Краснодаре осудили застройщиков за обман дольщиков на 177 миллионов рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:33:59+03:00

Застройщики в Краснодаре получили сроки за обман дольщиков. Фото Краснодарский краевой суд

Мошенники активно собирали деньги, но выполнять обещанное не собирались

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Прикубанским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей ЖСК, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Как следует из материалов дела, с августа 2014 по июнь 2017 Мармеладзе О.Р. и Михеева Н.Н., совместно с неизвестным лицом, заключали с гражданами договоры об участии в жилищно-строительном кооперативе «Удачный выбор».

В договорах предлагалась покупка квартир в начинавшемся строительством жилом доме по адресу: г. Краснодар, Калининский сельский округ, пос. Российский, ул. Альпийская, д. 17.

При помощи таких договоров подсудимые сумели собрать с доверчивых членов ЖСК 139 миллионов рублей,но свои обязательства перед покупателями жилья выполнять не собирались. Вместо этого деньги они потратили на свои нужды.

Воодушевленные успехом мошенники ровно таким же же способом с февраля 2015 по декабрь 2017 года похитили и деньги дольщиков ЖСК «Лотос».

38 миллионов рублей были привлечены ими на строительство жилого дома в поселке Индустриальном на улице Степной.

Суд, на основании доказательств, признал подсудимых виновными в совершении преступлений.

Мармеладзе О.Р. приговорен судом к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,а Михеева Н.Н. к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом отбывание наказания осужденной Михеевой отсрочено до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

- Судом в пользу потерпевших с Мармеладзе и Михеевой солидарно взысканы денежные суммы, указанные в договорах об участии в ЖСК. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU