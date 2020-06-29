2020-06-29T16:53:08+03:00
Общество

В Крыму спущена на воду древнегреческая галера

Полный аналог древнего корабля приводится в движение 30 гребцами
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Крыму спущена на воду древнегреческая галера.В Крыму спущена на воду древнегреческая галера.Фото: Александр КИРЬЯКОВ
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Полный аналог древнегреческой галеры спущен на воду в крымском Судаке. Судно по древним чертежам вместе со своими помощниками воссоздал местный энтузиаст Сергей Троицкий.

Проект оказался весьма недешевым- для строительств а даже пришлось взять кредит под залог жилья. И вот «Таврида» выходит в море. Судно длиной 18 с половиной метров и шириной четыре приводится в движение усилиями тридцати гребцов.

Занятие это для неподготовленных к столь тяжелой физической работе туристов вполне может стать непосильным. Поэтому на всякий случай, для улучшения ходовых качеств галера снабжена дополнительно навесными двигателями.

Судно способно взять на борт до 90 пассажиров.

- Лучше на это судно глядеть с гор поблизости. Полное ощущение, что к берегу причалил настоящий древнегреческий корабль,- цитирует «КП Крым» слова очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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