В Краснодаре простятся с выдающимся артистом Эдуардом Казаряном
В Краснодаре пройдет церемония прощания с выдающимся певцом-солистом Краснодарской филармонии Эдуардом Казаряном. Он скончался в возрасте 35 лет.
- 30 июня мы провожаем в последний путь Заслуженного артиста Кубани Эдуарда Казаряна.
В 11:30 в ритуальном зале Славянского кладбища состоится прощание с артистом В 14:00 пройдет церемония захоронения на центральной аллее славы Славянского кладбища,- говорится в сообщении на странице Краснодарской филармонии в соцсетях.
Эдуард Казарян - обладатель Гран-при, лауреат Международного конкурса «Искусство 21 века», лауреат первой премии Международного конкурса им. С. В. Рахманинова.
16 мая Эдуард Казарян дал свой последний концерт. Он прошел в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU