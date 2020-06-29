В Краснодаре простятся с выдающимся артистом Эдуардом Казаряном

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:05:13+03:00

В Краснодаре простятся с Эдуардом Казаряном. Фото Краснодарская филармония

Он скончался в возрасте 35 лет

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В Краснодаре пройдет церемония прощания с выдающимся певцом-солистом Краснодарской филармонии Эдуардом Казаряном. Он скончался в возрасте 35 лет.

- 30 июня мы провожаем в последний путь Заслуженного артиста Кубани Эдуарда Казаряна.

В 11:30 в ритуальном зале Славянского кладбища состоится прощание с артистом В 14:00 пройдет церемония захоронения на центральной аллее славы Славянского кладбища,- говорится в сообщении на странице Краснодарской филармонии в соцсетях.

Эдуард Казарян - обладатель Гран-при, лауреат Международного конкурса «Искусство 21 века», лауреат первой премии Международного конкурса им. С. В. Рахманинова.

16 мая Эдуард Казарян дал свой последний концерт. Он прошел в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU