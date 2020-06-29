2020-06-29T17:15:17+03:00
Экономика

ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит

ВТБ Капитал Инвестиции совместно с сетью магазинов «Магнит» запустили партнерскую программу. Ее участники смогут получить выгоду до 500 руб. при открытии первого брокерского счета в ВТБ
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Аудитория проекта – свыше 45 млн человек. Партнеры заключили соответствующее соглашение по акции.

Согласно условиям промо-акции, каждый держатель карты лояльности сети магазинов «Магнит» сможет получить специальные условия при открытии первого брокерского счета через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». При регистрации он должен ввести номер своей карты, и на эту карту будет перечислено 200 бонусов (1 бонус равен одному рублю, который можно потратить на покупки в магазинах «Магнит»). Когда брокерский счет пополняется впервые на любую сумму, на данную карту лояльности перечисляется еще 300 бонусов. Таким образом, выгода от открытия счета для клиента может составить до 500 руб. Потенциальной аудиторией проекта станут свыше 45 млн держателей карт «Магнит».

- Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и стараемся стать еще ближе для населения. Бесплатная услуга робоэдвайзор поможет грамотно сформировать диверсифицированный портфель из ценных бумаг для начинающего инвестора, будет его отслеживать и давать рекомендации по инвестиционным решениям в дальнейшем. Совершать операции и следить за своим портфелем сейчас стало очень просто – все операции выполняются в один клик в мобильном приложении «ВТБ Мои Инвестиции», и в любое время можно понять результат от сделки или по всему портфелю. Мы видим, как активно растет спрос среди населения к инвестиционным инструментам и уверены, что запуск партнерской программы позволит привлечь внимание еще большей аудитории к тем возможностям, которые дают финансовые рынки, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Число активных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» в настоящий момент превышает 250 тысяч человек. Ежедневно через мобильное приложение совершается более 340 тысяч сделок на суммы свыше 40 млрд руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае 1 июля откроется 19 детских лагерей
Парламентарии оценили темпы реализации в крае нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
В Краснодаре простятся с выдающимся артистом Эдуардом Казаряном
Сочинский студент, год назад снявший пародию на Владимира Зеленского, собрался в депутаты
В Крыму спущена на воду древнегреческая галера
На Кубани предупредили о сильных ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром
В Краснодаре осудили застройщиков за обман дольщиков на 177 миллионов рублей
Футболист ФК «Краснодар» поможет ребенку услышать музыку
На востоке края отремонтировали 750 км ЛЭП
В Краснодаре сдают в эксплуатацию крупный бывший долгострой
На Кубани уничтожили авиабомбу времен войны
Энергетики перешли в режим повышенной готовности на время Общероссийского голосования
Бухгалтер в Успенском районе долгими годами присваивала деньги из кассы предприятия
ВТБ выпустит карты МИР с индивидуальным дизайном для сотрудников ГК «Россети»
«Ласточки» Краснодар - Сочи возобновят поездки с 3 июля
На Кубани почти половина избирателей проголосовала по поправкам в Конституцию
Как с 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ в Краснодаре
В 2020 году в Краснодаре завершат строительство школы на 1100 мест
В Сочи снесли многоэтажный дом на улице Фиалок
Доходы бюджета Краснодара из-за коронавируса упали на 11%
В Апшеронском районе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта
Детсады Краснодара оснастят устройствами для обеззараживания воздуха
В Сочи подросток сломал ключицу в районе водопада «Пасть дракона»
Несколько сайтов в Краснодаре предлагали медицинские справки без визита к врачу
Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости