Парламентарии оценили темпы реализации в крае нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:44:35+03:00

К 2024 году 349 кубанских предприятий должны быть вовлечены в процесс реализации нацпроекта

Изменить размер текста: A A

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что обсуждаемый нацпроект имеет высокую значимость не только для предпринимателей и организаций, работающих на территории края, но и в целом для экономики региона.

Стоит отметить, что особую роль нацпроекта в поддержке отраслей российской экономики, столкнувшихся с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, отмечал глава государства Владимир Путин. По оценке Президента, реализация приоритетных мероприятий помогла предприятиям быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях.

К 2024 году 349 кубанских предприятий должны быть вовлечены в процесс реализации нацпроекта. А участие в нем поможет предприятиям нивелировать спад, наметившийся в прошлом году и усугубившийся действием карантинных мероприятий

Задача краевого депутатского корпуса на данном этапе как законодательного органа совместно с координатором проекта – предоставить все возможные меры поддержки, которые включает в себя национальный проект.

В числе таковых названы действующие с 1 января этого года налоговые льготы предприятиям–участникам нацпроекта: «Инвестиционный налоговый вычет» по налогу на прибыль организаций. Кроме того, на прошедшей сессии ЗСК одобрена ставка «ноль» по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества. Действие пониженной ставки будет распространяться до конца 2024 года.

- Отдача от создания оптимальных условий для предприятий не заставит себя ждать. Уже сегодня мы имеем рост во всех сферах экономики. А предприятия, участвующие в проекте, могут выгодно для себя применить опыт уже успешных зарубежных компаний, что позволит не просто выйти на международный уровень, но и закрепиться там, оказывая благоприятное влияние на свой бизнес и на наш регион, - резюмировал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU