В Краснодарском крае 1 июля откроется 19 детских лагерей

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:51:12+03:00

Отдыхать в лагере будут только дети с Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

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В Краснодарском крае с 1 июля открываются детские здравницы. Не все.

- Детей будут принимать круглогодичные и сезонные организации отдыха и оздоровления, которые имеют медицинскую лицензию, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе регионального минтруда. - Уже наблюдается повышенный спрос.

Пока возобновят работу только 19 здравниц из 124-х. Более 4 тысяч детей из Краснодарского края (таково условие нынешней оздоровительной кампании).

В этом году будут действовать особые правила.

– В этом году под запретом будет посещение детей родителями, – сообщил глава минтруда Сергей Гаркуша.

Для заезда в лагерь необходимо будет представить медицинские документы: справку об эпидокружении, заключение об отсутствии контактов с инфекционными больными, сведения о состоянии здоровья ребенка и прививках.

ИСТОЧНИК KP.RU