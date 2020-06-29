В Краснодарском крае 1 июля откроется 19 детских лагерей
В Краснодарском крае с 1 июля открываются детские здравницы. Не все.
- Детей будут принимать круглогодичные и сезонные организации отдыха и оздоровления, которые имеют медицинскую лицензию, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе регионального минтруда. - Уже наблюдается повышенный спрос.
Пока возобновят работу только 19 здравниц из 124-х. Более 4 тысяч детей из Краснодарского края (таково условие нынешней оздоровительной кампании).
В этом году будут действовать особые правила.
– В этом году под запретом будет посещение детей родителями, – сообщил глава минтруда Сергей Гаркуша.
Для заезда в лагерь необходимо будет представить медицинские документы: справку об эпидокружении, заключение об отсутствии контактов с инфекционными больными, сведения о состоянии здоровья ребенка и прививках.
ИСТОЧНИК KP.RU