Краснодарцы получат скидку за проезд на городском транспорте

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Краснодара пользователям общественного транспорта пообещали дать скидку на проезд, если оплачивать его они будут банковской картой. Скидка составит 4 рубля.

- Акция будет действительна до сентября. Сэкономить на проезде можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях КТТУ, а также автобусах нескольких коммерческих перевозчиков, - сообщает пресс-служба администрации города.

Скидка действует:

— в транспорте Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления — 228 трамваях, 141 троллейбусе и 128 автобусах;

— в транспорте коммерческих перевозчиков — «Пассажир-Авто», «Респект», «Русавтопром-Кубаньтранс» — автобусы № № 32, 62, 60, 61, 77, 205, 37, 30, 25.

Акция пройдёт при поддержке платежной системы Visa, администрации Краснодарского края, администрации города, Сбербанка, компании «Электронный билет Кубани».

Скидка будет действовать только при использовании бесконтактных карт Visa любого банка. Для оплаты проезда можно использовать бесконтактную карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами ApplePay, SamsungPay и GPay.

ИСТОЧНИК KP.RU