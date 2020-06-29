29 Июнь 2020 2020-06-29T19:13:49+03:00

В Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще Фото: Юлия БАРАНОВА

Ребёнка транспортировали из леса на носилках [видео]

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В Сочи в Тисо-самшитовой роще травму на маршруте получил трехлетний турист.

В Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России вызов поступил 29 июня в 12:15.

- По словам мамы, ее трёхлетний сын упал на тропе и сломал руку, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России наложили на руку ребёнка фиксирующую повязку и на носилках транспортировали мальчика к машине неотложки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787719" frameborder="0"></iframe> В Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще.Видео: пресс-службы ЮРПСО МЧС России! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU