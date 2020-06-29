2020-06-29T21:22:52+03:00
Происшествия

«Деньги давай»: в Анапе проезд к одному из пляжей перегородил шлагбаум

Полиция провела проверку
Ева МУР@kp_kuban
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26-летнего жителя республики Дагестан накажут. Фото: ОМВД по городу Анапа26-летнего жителя республики Дагестан накажут. Фото: ОМВД по городу Анапа
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В Анапе у пляжа "Лазурный берег" трое мужчин кавказской внешности устроили легкий бизнес. Они установили заграждение перед популярным местом отдыха горожан и туристов и стали требовать деньги за проезд. Но нашлись горожане, которые решили не только не платить, но и зафиксировали происходящее на видео.

- Вот уселись на пластмассовых стульчиках и думают, что это придает им солидный вид, - поясняет голос за кадром. - Предоставьте документы, что вы тут сидите законно!

В Анапе при въезде на пляж установили незаконный шлагбаум.

Однако "шлагбаумочники" не только не показали разрешений на нахождение на берегу, но и потребовали прекратить съемку.

Сутки спустя именно попавшее в сеть видео стало поводом для полицейской проверки.

- На 26-летнего гражданина республики Дагестан, который установил незаконные заграждения на Пионерском проспекте, составлен протокол по статье "Самоуправство", - сообщили "КП" - Кубань" ОМВД по городу Анапе. - Административное дело будет направлено в суд для принятия решения.

Правда, в соцсетях жители негодуют, считая, что наказание в 300 рублей (это максимальное наказание по данной статье КоАП) ситуацию на курортах не спасут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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