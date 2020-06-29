«Деньги давай»: в Анапе проезд к одному из пляжей перегородил шлагбаум
В Анапе у пляжа "Лазурный берег" трое мужчин кавказской внешности устроили легкий бизнес. Они установили заграждение перед популярным местом отдыха горожан и туристов и стали требовать деньги за проезд. Но нашлись горожане, которые решили не только не платить, но и зафиксировали происходящее на видео.
- Вот уселись на пластмассовых стульчиках и думают, что это придает им солидный вид, - поясняет голос за кадром. - Предоставьте документы, что вы тут сидите законно!
В Анапе при въезде на пляж установили незаконный шлагбаум.
Однако "шлагбаумочники" не только не показали разрешений на нахождение на берегу, но и потребовали прекратить съемку.
Сутки спустя именно попавшее в сеть видео стало поводом для полицейской проверки.
- На 26-летнего гражданина республики Дагестан, который установил незаконные заграждения на Пионерском проспекте, составлен протокол по статье "Самоуправство", - сообщили "КП" - Кубань" ОМВД по городу Анапе. - Административное дело будет направлено в суд для принятия решения.
Правда, в соцсетях жители негодуют, считая, что наказание в 300 рублей (это максимальное наказание по данной статье КоАП) ситуацию на курортах не спасут.
ИСТОЧНИК KP.RU