2020-06-29T21:35:34+03:00
Общество

«Мисс Июнь - 2020» стала 21-летняя студентка Ани Авагян

Девушка успевает и в конкурсе участвовать, и грызть гранит науки [фото]
Евгения СОРОКА
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Девушка набрала наибольшее количество голосов. Фото: instagram.com/s_u_n_aagДевушка набрала наибольшее количество голосов. Фото: instagram.com/s_u_n_aag
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Голосование за самую харизматичнкую жительницу Краснодара, которое шло в сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте», закончилось. Спешим огласить его результаты.

Из восьми конкурсанток в числе лидеров оказались двое, но все же группа поддержки 21-летней студентки Ани Авагян оказалась сильнее. За девушку отдавали голоса ее знакомые, одногруппники и родственники. Это и позволило краснодарке получить звание «Мисс Июнь - 2020».

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Ани Авагян хочет попробовать свои силы и в косметологии.
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Как стало известно, в полку журналистской братии грядет пополнение. Наша победительница учится уже на третьем курсе. Эту специальность Ани выбрала неслучайно - девушка любит, а главное умеет держаться уверенно перед камерой.

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Благодаря голосам своих друзей и одногруппников Ани выбилась в лидеры.
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- Недавно я еще и стала сертифицированным веб-дизайнером, - поделилась победительница своими успехами, но на достигнутом останавливаться не планирует. - Планирую также получить медицинское образование и попробовать свои силы в сфере косметологии.

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Ани Авагян могла бы быть и моделью - держаться перед камерой у нее получается на отлично.
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Поздравляем нашу победительницу, а нашим читательницам напоминаем, что уже начался прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс июль». Свои фотографии в купальниках вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мисс Июнь - 2020» стала 21-летняя студентка Ани Авагян
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