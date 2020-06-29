«Мисс Июнь - 2020» стала 21-летняя студентка Ани Авагян

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:35:34+03:00

Девушка успевает и в конкурсе участвовать, и грызть гранит науки [фото]

Изменить размер текста: A A

Голосование за самую харизматичнкую жительницу Краснодара, которое шло в сообществе «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте», закончилось. Спешим огласить его результаты.

Из восьми конкурсанток в числе лидеров оказались двое, но все же группа поддержки 21-летней студентки Ани Авагян оказалась сильнее. За девушку отдавали голоса ее знакомые, одногруппники и родственники. Это и позволило краснодарке получить звание «Мисс Июнь - 2020».

s_u_n_aag Ани Авагян хочет попробовать свои силы и в косметологии.

Как стало известно, в полку журналистской братии грядет пополнение. Наша победительница учится уже на третьем курсе. Эту специальность Ани выбрала неслучайно - девушка любит, а главное умеет держаться уверенно перед камерой.

s_u_n_aag Благодаря голосам своих друзей и одногруппников Ани выбилась в лидеры.

- Недавно я еще и стала сертифицированным веб-дизайнером, - поделилась победительница своими успехами, но на достигнутом останавливаться не планирует. - Планирую также получить медицинское образование и попробовать свои силы в сфере косметологии.

s_u_n_aag Ани Авагян могла бы быть и моделью - держаться перед камерой у нее получается на отлично.

Поздравляем нашу победительницу, а нашим читательницам напоминаем, что уже начался прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс июль». Свои фотографии в купальниках вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU