СК организовал проверку по факту убийства предпринимателя
Кубанский Следком начал доследственную проверку по факту убийства предпринимателя в центре Краснодара. На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.
Напомним, инцидент произошел на улице Леваневского около "инфизовского" общежития. По словам очевидцев, мужчину, который возглавляет IT-компанию, расстреляли из белой Lada Granta. Лица налетчиков никто не разглядел, однако свидетели ЧП уверяют - стреляли точно в цель.
Пули попали предпринимателю в голову и в живот. Спасти его не удалось - он скончался до приезда медиков.
По одной из версий, до стрельбы был конфликт. Бизнесмен задолжал знакомому, который занимается изготовлением роутеров.
Стрелки пока не найдены - их продолжают искать правоохранители.
В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.
ИСТОЧНИК KP.RU