СК организовал проверку по факту убийства предпринимателя

30 Июнь 2020 2020-06-30T00:18:08+03:00

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Кубанский Следком начал доследственную проверку по факту убийства предпринимателя в центре Краснодара. На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошел на улице Леваневского около "инфизовского" общежития. По словам очевидцев, мужчину, который возглавляет IT-компанию, расстреляли из белой Lada Granta. Лица налетчиков никто не разглядел, однако свидетели ЧП уверяют - стреляли точно в цель.

Пули попали предпринимателю в голову и в живот. Спасти его не удалось - он скончался до приезда медиков.

По одной из версий, до стрельбы был конфликт. Бизнесмен задолжал знакомому, который занимается изготовлением роутеров.

Стрелки пока не найдены - их продолжают искать правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

ИСТОЧНИК KP.RU