Сочинские врачи получили передвижной медицинский комплекс

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:15:35+03:00

Машина для медицинских бригад приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

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Такие автомобили используются для проведения выездных медосмотров, диагностических и лечебных мероприятий.

Медицинский комплекс оборудован специальной цифровой платформой.

Внутри имеется электрокардиограф, пульсоксиметр, гинекологическое кресло, весы, бактерицидный облучатель.

- По сути, это мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который позволит обследовать жителей самых отдаленных, малонаселенных сел, – рассказали в Минздраве региона.

В 2020 планируется поступление еще 18 подобных автомобилей в города и районы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU