Сочинские врачи получили передвижной медицинский комплекс
Машина для медицинских бригад приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Сочи доставлен передвижной медицинский комплекс. Фото Минздрав КК
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Такие автомобили используются для проведения выездных медосмотров, диагностических и лечебных мероприятий.
Медицинский комплекс оборудован специальной цифровой платформой.
Внутри имеется электрокардиограф, пульсоксиметр, гинекологическое кресло, весы, бактерицидный облучатель.
- По сути, это мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который позволит обследовать жителей самых отдаленных, малонаселенных сел, – рассказали в Минздраве региона.
В 2020 планируется поступление еще 18 подобных автомобилей в города и районы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU