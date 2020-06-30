2020-06-30T08:25:20+03:00
Общество

Участок улицы Путевой в Краснодаре на месяц перекроют из-за ремонта

Проезд будет возможен лишь по одной полосе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Из-за ремонта сетей в Краснодаре перекроют ул. Путевую. Фото мэрия КраснодараИз-за ремонта сетей в Краснодаре перекроют ул. Путевую. Фото мэрия Краснодара
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Из — за проведения работ на коммунальных сетях, расположенных по покрытием дороги на улице Путевой здесь перекроют движение на одной из полос.

Участок от улицы Коммунаров до улицы Седина рядом с домом 206 будет закрыт с 29 июня по 31 июля.

Объехать участок можно будет только по одной из полос, пропуская встречный транспорт.

А по выходным ремонт будет идти и на перекрестке ул. Путевая - ул. Коммунаров. Для этого проезд закроют по одной полосе ул. Коммунаров при движении в сторону ул. Одесской.

- Работы ведут специалисты компании «СИГ». Завершив замену сетей водоснабжения, они полностью восстановят и дорожное полотно, и прилегающую территорию,- сообщает мэрия Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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