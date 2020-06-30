Полиция в Краснодаре ищет хулиганов, повредивших машины на стоянке

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:40:03+03:00

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Камеры видеонаблюдения и очевидцы в ночь на 30 июня засекли хулиганскую выходку. Группа молодых людей решила развлечься на автомобильной стоянке рядом с ЖК «Спортивная деревня» в краевом центре.

Сделали они это своеобразным способом.

По словам очевидцев, один из парней вдруг принялся бегать по крышам и капотам припаркованных на стоянке машин.

Таким образом повреждено шесть автомобилей. Ночных бегунов теперь активно разыскивают полицейские.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к повреждению транспортных средств,- рассказали в УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU