2020-06-30T09:02:40+03:00
Общество

На Кубани двое мужчин изнасиловали 16-летнюю студентку техникума

Перед этим девушка согласилась выпить с ними
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полиция на Кубани разыскивает 32-летнего насильника. Фото ГУ МВД по краюПолиция на Кубани разыскивает 32-летнего насильника. Фото ГУ МВД по краю
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В начале июня на хуторе Шевченко в Павловском районе края двое мужчин предложили выпить 16-летней учащейся техникума.

Девушка весьма опрометчиво согласилась. Троица зашла в один из частных домов. После обильного застолья собутыльники начали проявлять к девушке усиленные знаки внимания и предложили ей заняться с ними любовью.

А когда девушка наотрез отказалась, вступили с ней в половую связь и без ее желания, которое в расчет мужчинами явно не принималось.

После обращения в полицию, сотрудники районного УВД после проведения оперативно-розыскных мероприятий установили двоих подозреваемых. Один из них, 24-летний житель соседнего района, задержан по подозрению в изнасиловании.

- В действиях подозреваемых усматриваются признаки деяний, регламентируемых частью 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Полицией разыскивается второй подозреваемый-32-летний житель края,- рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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