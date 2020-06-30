Браконьер в Ейском лимане пойман пограничниками с огромным уловом
Браконьер обнаружен пограничниками в акватории Ейского лимана, где мужчина ловил рыбу с применением запрещенных законом жаберных лесковых сетей.
Таким способом он добился улова прямо-таки в промышленных объемах: 500 особей пиленгаса, 45 особей судака и другой ценной рыбы.
Лов велся в нарушение правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна с причинением особо крупного ущерба, на местах миграционных путей к местам нереста.
- По приговору Щербиновского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ будет считаться условным с испытательным сроком на 2 (два) год,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.
Причиненный государству ущерб в размере более 1 миллиона рублей будет также взыскан с браконьера.
ИСТОЧНИК KP.RU