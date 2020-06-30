2020-06-30T09:49:58+03:00
Общество

Браконьер в Ейском лимане пойман пограничниками с огромным уловом

Мужчина уже предстал перед судом
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Пограничники поймали браконьера в Ейском лимане. Фото ПУ ФСБ РоссииПограничники поймали браконьера в Ейском лимане. Фото ПУ ФСБ России
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Браконьер обнаружен пограничниками в акватории Ейского лимана, где мужчина ловил рыбу с применением запрещенных законом жаберных лесковых сетей.

Таким способом он добился улова прямо-таки в промышленных объемах: 500 особей пиленгаса, 45 особей судака и другой ценной рыбы.

Лов велся в нарушение правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна с причинением особо крупного ущерба, на местах миграционных путей к местам нереста.

- По приговору Щербиновского районного суда гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, которое в соответствии со ст. 73 УК РФ будет считаться условным с испытательным сроком на 2 (два) год,- сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

Причиненный государству ущерб в размере более 1 миллиона рублей будет также взыскан с браконьера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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