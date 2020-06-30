Приставы на Кубани забрали автомобиль за долги по кредиту

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:07:53+03:00

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В Гулькевичском районе судебные приставы совместно с полицией провели рейд,в ходе которого проверено около 50 автомобилей.

Используя специальное приложение «мобильный розыск», приставы нашли автомобиль принадлежащий должнику по автокредиту перед одним из банков.

Мужчина задолжал более 100 тысяч рублей, но не считал, что это может быть причиной отказаться от купленной на кредитные деньги машины.

- Разъяснив нормы действующего законодательства, в присутствии понятых судебный пристав составил акт ареста внедорожника CHERY TIGGO. Со слов должника, он не имеет возможности погасить свой долг, так что скорее всего автомобиль будет передан на принудительную реализацию,-сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU